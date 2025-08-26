CHP’de bir istifa daha! 20 yıl sonra kazanılan belediyede başkan partiden ayrıldı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminde CHP’den Göle Belediye Başkanı seçilen Budak, partisinden ayrıldığını açıkladı. Kararı, son dönemde farklı partilere geçen belediye başkanlarını hatırlattı. Budak, 20 yıl sonra CHP’ye kazandırdığı belediyede genel merkez ve teşkilatlarla sorunlar yaşadığını dile getirdi.

BELEDİYE 90 MİLYON BORÇLA DEVREDİLDİ

Göreve geldiklerinde belediyeyi çok ağır bir borç yüküyle devraldıklarını belirten Budak, “Göreve geldiğimizden beri 18 aydır defalarca genel merkeze gittim ancak gereken yardımı alamadım. Bir tane iş makinesi dahi tarafıma gelmedi. 90 milyon borçla devraldığım belediyede, iş insanlarının katkısıyla birçok proje geliştirdik. Bunların içerisinde; 2 adet servis aracını Göle’ye kazandırdık, hayvan pazarını geliştirdik, sokak hayvanları ile ilgili proje geliştirdik, Cumhuriyet meydanını yaptık ve ayrıca Göle merkezdeki kaldırımları yeniledik. Ancak kısıtlı imkânlarımızla bu kadarını yapabiliyoruz.” dedi.

“EMEK VERDİM AMA DESTEK GÖRMEDİM”

Teşkilatlarla yaşadığı sorunları vurgulayan Budak, “20 yıl sonra CHP’ye belediyeyi kazandırdık. Bana oy veren yurttaşlara teşekkür ediyorum. Ancak hiçbir katkı sağlanmadı. Bu durum yalnızca benim değil, Göle halkının da sorunudur. Yaklaşık 3 aydır işçi maaşlarını ödemekte zorlanıyoruz. Çok ağır koşullar içerisindeyiz. SGK borcu, İller Bankası borcu, kişi alacakları ve bunları ödeyemez durumdayız. Göle halkına söz verdiğim fakat ekonomik koşullar nedeniyle hayata geçiremediğim projelerim var.” ifadelerini kullandı.

Budak, partili meclis üyeleriyle yaşadığı anlaşmazlıkların istifasını hızlandırdığını da belirtti: “Yaklaşık 1,5 ay öncesinde 2 partili meclis üyenin parti grup kararına göre almış olunan kararlara itiraz ederek ret kararı almalarının ardından CHP ilçe başkanının da ret kararı alan partili meclis üyelerinin yanında olması sonrası istifa etmek zorunda kaldım.”

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, istifasının ardından bağımsız olarak görevine devam edeceğini açıkladı. Budak, “Ben artık bağımsız kalacağım. Göle halkının yanında olmayı sürdüreceğim.” dedi.