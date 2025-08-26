İstanbul Valiliği'nden yeni genelge: Artık yasak!

İstanbul Valiliği, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım dağıtımlarında kişilerin teşhir edilmesine yol açan görüntüler üzerine yeni bir düzenlemeye gitti.

Genelgede, yardım alan kişilerin görüntülerinin kamuoyuna yansımasının kişilik haklarını zedelediği ve yardımların amacına uygun şekilde yapılmasını engellediği belirtildi. Bu nedenle sosyal yardımların yeni kurallar çerçevesinde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Buna göre; sosyal yardım başvuruları kaymakamlıklarca alınacak ve değerlendirilecek. Öğrencilere yapılacak yardımlar ise doğrudan öğrencilere verilmek yerine okul müdürü, müdür yardımcısı, üç öğretmen, okul aile birliği başkanı ve bir üyeden oluşan 7 kişilik komisyon aracılığıyla dağıtılacak. Yardımların teslimi sırasında çekilen fotoğraf ve videolarda kesinlikle öğrencilere yer verilmeyecek; yalnızca okul idaresi veya komisyon görüntülenecek.

Kırtasiye ve gıda gibi yardımlar okul yönetimleri tarafından öğrencilere ulaştırılacak. Kıyafet, ayakkabı, tablet ve bilgisayar gibi yardımlar ise ebeveynlere teslim edilecek. Böylece çocukların ailelerine duyduğu güvenin sarsılmaması hedefleniyor.

Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sosyal hizmet kuruluşlarında kalan çocuk ve yetişkinlere yapılacak yardımlarda da fotoğraf ve video çekimine kesinlikle izin verilmeyecek.

Valilik, düzenlemenin kaymakamlar ve sorumlu amirler tarafından titizlikle takip edilmesini ve herhangi bir aksaklığa yol açılmamasını istedi.

