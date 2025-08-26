Çin’de tıp tarihinde ilk: Çok şaşıracaksınız!

Araştırmaya göre, Çinli Bama Xiang cinsi domuzdan alınan sol akciğer, 39 yaşındaki beyin ölümü gerçekleşmiş erkek bir hastaya nakledildi. Organ, 216 saat boyunca canlılığını ve işlevselliğini sürdürdü. Bu süreçte “hiperakut ret” olarak bilinen hızlı bağışıklık tepkisi görülmedi ve herhangi bir enfeksiyon tespit edilmedi.

Bununla birlikte, nakilden 24 saat sonra akciğerde sıvı birikimi ve hasar belirtileri ortaya çıktı. Uygulanan ilaçlara rağmen akciğer zamanla antikorların saldırısına uğrayarak ciddi şekilde zarar gördü.

DÜNYADA BİR İLK!

Bu girişim, tıp literatüründe domuzdan insana yapılan ilk akciğer nakli olarak kayıtlara geçti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde organ ihtiyacının yalnızca yüzde 10’u karşılanabiliyor. Ksenotransplantasyon olarak adlandırılan bu yöntem, organ bağışı krizine çare bulmayı hedefliyor.

Daha önce domuz kalbi, böbreği ve karaciğerinin insana nakledildiği denemeler yapılmış olsa da, çoğu hasta birkaç hafta ya da ay içinde hayatını kaybetmişti. Çin’deki bu yeni denemenin sonuçları Nature Medicine dergisinde yayımlandı.