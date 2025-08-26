Gölette balıklama atladı, boynunu çarptı: Acı haber geldi

Isparta’nın Senirkent ilçesinde serinlemek için gölete giren 16 yaşındaki İsmail Karaaslan, balıklama atladıktan sonra boynunu zemine çarpması sonucu ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Karaaslan, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 10 Ağustos Pazar günü Senirkent’e bağlı Gençali köyündeki gölette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla serinlemek isteyen 16 yaşındaki İsmail Karaaslan, balıklama atladığı sırada boynunu göletin toprak zeminine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Karaaslan, çevredekilerin ihbarı üzerine kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Ancak genç, 15 gün süren yaşam savaşını geçtiğimiz gün sabah saatlerinde kaybetti. Karaaslan’ın cenazesinin, 25 Ağustos Pazartesi günü Gençali köyünde defnedildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

