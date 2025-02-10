CHP’de Cumhurbaşkanı adayı ön seçimle belirlenecek

CHP Parti Meclisi, cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirlenmesine karar verdi. MYK’ya sürecin yönetimi için yetki verilirken, oylama oy birliğine yakın bir çoğunlukla kabul edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
CHP’de Cumhurbaşkanı adayı ön seçimle belirlenecek
Yayınlanma:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için ön seçim yapılmasını kararlaştırdı. Yapılan oylamada karar, oy birliğine yakın bir çoğunlukla alındı.

Ayrıca, ön seçim sürecini yürütmek ve aday belirleme takvimini oluşturmak üzere Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) yetki verildi. CHP yönetimi, bu kararla aday belirleme sürecinde parti içi demokratik katılımı artırmayı hedefliyor.

Parti içinde geniş katılımlı bir sürecin işletileceği belirtilirken, ön seçim tarihi ve yöntemi MYK’nın yapacağı çalışmaların ardından netleşecek.

CHP'li Bağcıoğlu'na "protesto çağrısı" soruşturmasıCHP'li Bağcıoğlu'na "protesto çağrısı" soruşturmasıSiyaset
Meclis yarın toplanıyor: Bolu yangınına ilişkin komisyon üyeleri seçilecekMeclis yarın toplanıyor: Bolu yangınına ilişkin komisyon üyeleri seçilecekGündem
cumhurbaşkanlığı seçim chp
Günün Manşetleri
Murat Sancak, sahadan çekilme kararını Ulusal Kanal’da anlatacak!
Maaş farkları hesaplara yatıyor
Bolu yangınına ilişkin komisyon üyeleri seçilecek
Kurultayda ‘para karşılığı oy’ iddiası!
AKOM’dan kritik uyarı!
Suriye’nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi!
45 şüpheli yakalandı!
Ege’de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
DEM Partili belediyeler teröristlere iş kapısı oldu
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yükselirken, İslam Memiş’ten yatırımcıları üzecek uyarı! Altın fiyatları yükselirken, İslam Memiş’ten yatırımcıları üzecek uyarı!
İstanbul'da elektrik kesintisi! Yarın hangi ilçeler etkilenecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Yarın hangi ilçeler etkilenecek?
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor! Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor!
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Ankara’da dehşet! Anne iki çocuğunu öldürdü Ankara’da dehşet! Anne iki çocuğunu öldürdü