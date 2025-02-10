CHP’de Cumhurbaşkanı adayı ön seçimle belirlenecek
CHP Parti Meclisi, cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirlenmesine karar verdi. MYK’ya sürecin yönetimi için yetki verilirken, oylama oy birliğine yakın bir çoğunlukla kabul edildi.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için ön seçim yapılmasını kararlaştırdı. Yapılan oylamada karar, oy birliğine yakın bir çoğunlukla alındı.
Ayrıca, ön seçim sürecini yürütmek ve aday belirleme takvimini oluşturmak üzere Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) yetki verildi. CHP yönetimi, bu kararla aday belirleme sürecinde parti içi demokratik katılımı artırmayı hedefliyor.
Parti içinde geniş katılımlı bir sürecin işletileceği belirtilirken, ön seçim tarihi ve yöntemi MYK’nın yapacağı çalışmaların ardından netleşecek.