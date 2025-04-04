CHP’de dengeler değişiyor mu? Özel, Parti Meclisi’ni yeniden şekillendirmek istiyor

Özel’in bu kurultayı, parti içindeki dengeleri değiştirmek için bir fırsata çevirmek istediği konuşuluyor. Parti Meclisi'nde İmamoğlu’na yakın isimlerin etkisini azaltmayı hedeflediği öne sürülüyor.

Kurultay kararı kayyum girişimlerine karşı alındı

CHP lideri Özgür Özel, olağanüstü kurultay kararını alırken gerekçe olarak kayyum atama girişimlerini gösterdi.

Özgür Özel: “Partiyi Olağanüstü Kurultay’a götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye’ye ilan ederiz.”

Genel başkan seçimi için olağanüstü kurultaya gidiliyor olsa da Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmayacağını açıklamasıyla yarışın heyecanı azaldı.

Özel: “Bir iddia ortaya koyacak arkadaşımız olursa tüm demokratik yollar açıktır. Biz hazırız. Ben kurultayda adayım.”

Parti Meclisi’nde güç savaşı: Özel mi, İmamoğlu mu?

Kurultayda delegeler, Genel Başkan’ın yanı sıra 60 Parti Meclisi ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu üyesini seçecek. Mevcut Parti Meclisi’nde 35 üyenin İmamoğlu’na yakın olduğu belirtiliyor. Kulislerde, Özel’in bu dengeyi değiştirmek istediği konuşuluyor.

İmamoğlu cephesi ise gücünü kaybetmemekte kararlı. Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun birlikte hareket edeceği yönündeki haberler dikkat çekiyor. Ancak taraflar arasında kesin bir anlaşma sağlanabilmiş değil.

Ekrem İmamoğlu: “Olağanüstü kurultayda Özgür Özel’e desteğim tamdır. Zorlu bir mücadeleyi birlikte götürüyoruz.”

Parti Meclisi’ne dair Özel ile İmamoğlu arasındaki mücadele devam ediyor.

Deniz Yücel: “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun kurultay mesajını paylaşıyorum. Partimizin bu hafta birleştirici, kapsayıcı, bütünleştirici bir kurultay süreci ile milletimizin arzu ettiği geleceği hazırlayacağına inanıyorum.”

Partideki temel tartışmalardan biri de Parti Meclisi listesinin nasıl şekilleneceği. Özgür Özel blok listeyi savunurken, bazı il başkanları “Partinin kültüründe yeri yok” diyerek çarşaf listeyi destekliyor. Çarşaf liste olması halinde parti içi muhalefetin anahtar listeyi deleceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Özel, eski genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak olağanüstü kurultaya davet etti.