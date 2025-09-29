CHP’de enerji ve çevre çelişkisi: Soma’da santral açılsın, Muğla’da karşıyız

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Soma Belediye Başkanı CHP’li Sercan Okur, kapalı durumdaki B Termik Santrali’nin ilçeyi felakete sürüklediğini belirterek, santralin derhal kamulaştırılıp açılmasını talep etti. Ancak bu açıklamadan yalnızca iki gün sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla’da “Santrallere karşıyız, toprağımızı vermeyeceğiz” mitingi düzenledi. Aynı partiden gelen zıt mesajlar, CHP’nin tutarlılığı tartışmaya açtı.

SOMA’DA SANTRAL AÇILMASI ÇAĞRISI

Manisa Milletvekili Bakırlıoğlu, Soma’daki B Termik Santrali’nin üç aydır kapalı olduğunu hatırlatarak ilçede hayatın felç olduğunu vurguladı. Santral çalışmadığı için 350 kamyon kontak kapatmak zorunda kaldı, maden ocaklarında milyonlarca ton kömür stoklandı ve işçiler maaşlarını alamaz hale geldi. Esnaf da siftahsız günler geçirerek iflasın eşiğine sürüklendi.

Soma Belediye Başkanı CHP’li Sercan Okur, milletvekiliyle birlikte yaptığı açıklamada, ilçede halkın her geçen gün daha büyük bir çaresizliğe sürüklendiğini dile getirdi. Okur, “Santral açılmadığı takdirde sadece işçiler değil, tüm Soma halkı bu kış büyük bir mağduriyet yaşayacak” ifadelerini kullandı.

Bakırlıoğlu ve Okur, bu gidişatın yalnızca EÜAŞ’ın devreye girip santrali derhal kamulaştırmasıyla durdurulabileceğini belirtti.

ÖZEL İKİ GÜN SONRA TERSİNİ SÖYLEDİ

Bakırlıoğlu ve Okur’un “Santral açılsın” çağrısından sadece 48 saat sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla’daki “Toprağımızı Vermiyoruz” mitinginde kürsüye çıktı. Özel, burada yaptığı konuşmada, “Santrallere ve vahşi madenciliğe karşıyız. Zeytin kazanacak, doğa kazanacak” diyerek enerji yatırımlarına karşı durdu.

Soma’da işsiz kalan işçilerin ve çaresiz kalan halkın talepleri ortadayken Özel’in çevre sloganlarıyla meydanlarda boy göstermesi, partinin kendi içinde büyük bir çelişki yarattı.

CHP’DE ÇELİŞKİLİ MESAJLAR

CHP’nin aynı hafta içinde iki farklı şehirde verdiği mesajlar taban tabana zıt oldu. Soma’da işçinin işine dönmesi için santral açılsın diyen milletvekili ve belediye başkanıyla, Muğla’da santrallere karşı miting düzenleyen genel başkan aynı partide buluştu. Bu durum, CHP’nin enerji ve çevre politikalarında tutarlılık taşımadığını bir kez daha ortaya koyarken, “Yatırımcılara çökemedikleri için mi CHP Muğla’da çevre mitingi yaptı?” sorusunu gündeme getirdi.