CHP'de Kurultay Tartışmalarının Merkezindeki İsim Konuştu! Delegelere Para Dağıtıldı mı? İmamoğlu Özgür Özel'i Çevreliyor mu?

CHP'de tartışmalı kurultayın yankıları sürüyor. Ulusal Kanal'da Oğuz Polatbilek'in sunduğu Fikir Meydanı programında, CHP Kurultayına ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı. Tolgahan Erdoğan ve Özgür Özel'in kazanması için çalışan Eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır önemli iddialar paylaştı.

CHP İstanbul Kurultayına Giden Çalkantılı Süreç

Tolgahan Erdoğan, kurultay sürecine giderken CHP'de yaşananları canlı yayında paylaştı. Erdoğan, özellikle İstanbul kurultayı sürecinde delegelerin yakınlarının belediyede işe alındığını öne sürdü. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

- Rıza Polat belediye başkanı olduğunda maaşlı Beşiktaş Belediyesi'nin çalışanıydı. Bir bağlılıkları söz konusuydu. İlk kurultay sürecinde ilk başta biz şunu gördük; belediyeyle bağlantılı olan delegelere mobingler, işe alım vaatleri... Önce bunlarla başlandı. İl kurultayına yaklaştığımız 10-15 günlük süreçte delegelerin akrabalarının işe alındığını gördük. Burada ciddi pazarlıklar döndüğünü gördük. Kurultay yaklaştıkça, Genel Merkezin de Cemal Canpolat'tan yana tavır koyması safları netleştirdi. İl kurultayını tabi "değişimciler" kazandı. Burada bir hava oluştu tabi. Ondan sonra kurultayı kazanabileceklerini düşündüler.

"Anadoda Beklemediğimiz Değişimler Oldu"

Erdoğan, bu süreçten sonra, CHP Büyük Kurultay'a giderken Anadolu'da da beklenmedik değişimler olduğunu aktardı. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na açıktan destek vermiş isimleri daha sonra kararlarını hızla değiştirdiğini söyledi. Erdoğan şöyle konuştu:

- Bu süreçten sonra Anadolu'da bir anda beklemediğimiz değişimler meydana geldi. Bizi esas şaşırtan, il kurultayları bitip büyük kurultaya gittiğimiz 1 aylık süreçte her gün Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verip, imza verip, sosyal medyalarında paylaşan isimler sandığa giderken bir anda değişimci oldu. O gün Kemal Bey sandığa gittiğinde kazanacağına çok emindik. 755 imza ile salona girdi Kemal bey. Değişimcilerin de 540 gibi bir oyu vardı. Ama o süreçte hem Özgür Özel'in 1 saat 15 dakikalık konuşması, Kemal Bey'in 10-15 dakikalık cevap kısmı ve sandıkların kurulması kısmında hareketlilikler oldu.

Erdoğan Eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır'ın da iddialarını hatırlattı.

O İddiaların Sahibi Ulusal'da Konuştu

Eksi CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır sürecin başından itibaren yaşananları aktardı. Özgür Özel ekibine nasıl dahil olduğunu ve neden bu ekipten uzaklaştığını şu sözlerle aktardı:

- Bu sürecin içindeydim ben. Bir değişim rüzgarı başladı. Bize ulaştılar. Bizimle birlikte hareket edin dediler. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile beraber bir hareket süreci başladı. Sonra Gamze Taşaer ile görüştür. Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile görüştük. Ben Gençlik kolları genel başkanlığına aday olacağım dedim. Onlar da maddi manevi yanında olacağız dediler. Ben doğuda çalışmalarımı yaptım. Delege ikna turlarına başladım. Özgür Karavat "sen harcamalarını yap. Biz senin harcamalarını vereceğiz. Gençlik kollarında da seni destekleyeceğiz. Süreci hemen başlatacağız" dediler. Tabi hiçbir süreç başlamadı. Sonra Genel Merkeze gittim ben. Genel merkeze sürekli girip çıkan biriyken, üçüncü günde bana talimatla genel merkeze alınmam gerektiğini söylediler. Ben buna karşı durdum. Bazı olaylar olmuştu. Özgür Özel'in, Kemal Kılıçdaroğlu gibi Selahattin Demirtaş'a selam çakmasından rahatsız olmuştum. Sonra bu süreçten rahatsız olmaya başladım. Yavaş yavaş ifşalarıma başladım.

"Özgür Çelik Bütün İşin Başındaydı"

Erkan Çakır, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in bütün işin başında olduğunu belirtti. Çakır şunları söyledi:

- İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bütün işin başındaydı. Bursa İl Başkanı'nın ben orada olduğunu söylemiştim. Sonra biri bana ulaştı Twitter üzerinden. Bu arkadaş dedi ki Bursa İl Başkanı'nın para aldığına dair görüntüler var bizde. Sonra Bursa İl Başkanlığı bana hakaret edici bir dilekçe ile dava açtılar. Ben de hakaretten dava açtım. Şimdi o süreç başlayacak.

"Özgür Karabat'ın Çantayla Para Taşıdığını Biliyorum"

Çelik, kurultaydan bir gece önce, Özgür Karabat'ın çantayla para taşıdığını öne sürdü. Çakır, şu ifadeleri kullandı:

- Benim gözümün önünde olan olaylar oldu. Özgür Karabat'ın çantayla para taşıdığını ben biliyorum. Bunu gördüm. Bu olaylara şahitim. Gece ikide benim Özgür Karabat ile Özgür Çelik'in ortasında nasıl oturduğumu görürsünüz. Nasıl samimi oturduğumu görürsünüz. Yanımızda Iğdır delegeleri var. Onları ben getirdim oraya. Alışveriş orada yapılmadı ama oraya Özgür Karabat'ın oraya parayla geldiğini biliyorum. Bu artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun davası olmaktan çıktı. Kimse Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltuğu parayla işgal edemez.

"İBB'nin Bürokratları da Bu İşin İçindeydi"

Çakır, İBB bürokratlarının da delegelere para verme olayının içinde olduğunu söyledi. Çakır, "Memur olanların kurultayda ne işi var? Memur olanlar siyasi partiye giremez." dedi. Çakır, "Size böyle bir teklif oldu mu?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

- Bana böyle bir teklif yapamazlar. Benim ailemi tanıyorlar. Ama ben bu iddiaları ortaya attığımın ilk günü beni Özgür Karabat aradı. Bana gel oturalım, konuşalım, anlaşalım gibi şeyler söyledi. Ben bunu sosyal medyamdan paylaştım.

Çakır, CHP'nin genel başkanının Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi. Çakır, Özgür Özel'i Pervin Chakar'ın konserine gönderenin de İmamoğlu olduğunu öne sürdü. Çakır şöyle konuştu: