CHP’de olağanüstü kurultay krizi: Yine bir iptal başvurusu gündemde

CHP'nin 6 Nisan’da gerçekleştirdiği 21. Olağanüstü Kurultay hakkında yeni bir iptal başvurusu yapıldı. Başvuruda, kurultay sürecinin hem parti tüzüğüne hem de Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olduğu iddia edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CHP’de olağanüstü kurultay krizi: Yine bir iptal başvurusu gündemde
Yayınlanma: Güncellenme:

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 6 Nisan 2025 tarihinde Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlediği 21. Olağanüstü Kurultay hakkında bir kez daha iptal başvurusu yapıldı.
Haber Global'e göre, söz konusu başvuru, CHP üyesi Kemal Çiftçi tarafından yargıya iletildi.

"TÜZÜĞE VE YASAYA AYKIRI" İDDİASI

Başvuru dilekçesinde, kurultayda yapılan işlemlerin hem CHP Tüzüğü’ne hem de Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olduğu savunuldu. Ayrıca kurultayın, partinin Genel Başkanı Özgür Özel’in kayyum riskine karşı aldığı bir önlem kararı olduğu yönündeki açıklamasına atıfta bulunularak, sürecin hukuka uygun yürütülmediği öne sürüldü.

CHP üyesi Kemal Çiftçi tarafından sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Talebimin ivedilikle ele alınarak; CHP’nin 06.04.2025 tarihinde Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ve yeniden yapılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.”

İstanbul ve Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı!İstanbul ve Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı!Gündem
chp
Günün Manşetleri
İstanbul ve Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu
İklim Kanunu Teklifi geri çekilsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu açıklaması
Gazze'deki can kaybı 50 bin 810'a ulaştı
CHP’li Başkan Umut Yılmaz’dan zehir zemberek istifa açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 şehre genelge
Çin’den ABD’ye vergi resti
Kapıkule'de rüşvet operasyonu
Bayramda yollar kan gölüne döndü
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
Çok Okunanlar
Akaryakıtta peş peşe indirim! Akaryakıtta peş peşe indirim!
7 ilde 13 taşınmaz ihaleye çıkıyor! 7 ilde 13 taşınmaz ihaleye çıkıyor!
Altın fiyatlarında şok dalgalanma Altın fiyatlarında şok dalgalanma
10 ilde tehlike alarmı! 10 ilde tehlike alarmı!
CHP’de olağanüstü kurultay krizi CHP’de olağanüstü kurultay krizi