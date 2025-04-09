CHP’de olağanüstü kurultay krizi: Yine bir iptal başvurusu gündemde

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 6 Nisan 2025 tarihinde Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlediği 21. Olağanüstü Kurultay hakkında bir kez daha iptal başvurusu yapıldı.

Haber Global'e göre, söz konusu başvuru, CHP üyesi Kemal Çiftçi tarafından yargıya iletildi.

"TÜZÜĞE VE YASAYA AYKIRI" İDDİASI

Başvuru dilekçesinde, kurultayda yapılan işlemlerin hem CHP Tüzüğü’ne hem de Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olduğu savunuldu. Ayrıca kurultayın, partinin Genel Başkanı Özgür Özel’in kayyum riskine karşı aldığı bir önlem kararı olduğu yönündeki açıklamasına atıfta bulunularak, sürecin hukuka uygun yürütülmediği öne sürüldü.

CHP üyesi Kemal Çiftçi tarafından sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Talebimin ivedilikle ele alınarak; CHP’nin 06.04.2025 tarihinde Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ve yeniden yapılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.”