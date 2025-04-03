CHP’de olağanüstü kurultay süreci hızlandı! Kılıçdaroğlu aday olacak mı?

CHP’de şaibeli kurultay iddialarının ardından olağanüstü kurultayın 6 Nisan Pazar günü yapılacağı duyuruldu. Bayramın sona ermesiyle birlikte, Özgür Özel ve ekibi Parti Meclisi adayları üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Şu an için Özgür Özel tek aday konumunda. Ancak, daha önce genel başkanlığı 18 oy farkla kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olması için delegeler harekete geçti. Kılıçdaroğlu’nun, adaylığa tamamen kapıyı kapatmadığı belirtiliyor. Eski genel başkan, delegelerin kendisini aday göstermesini bekleyen bir tavır içinde.

"O kurultaya bağlı, delegelere bağlı. Bana bağlı değil. Delegeler isterse, önerirlerse bir sorun yok. “ben olmayacağım” denmez"

Kılıçdaroğlu’na destek veren delegeler, imza toplama sürecini hızlandırdı. Hazırlanan çağrı metninde, “Biz aşağıda imzası bulunan kurultay delegeleri, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göreve ve sorumluluğa davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Silivri’de Ekrem İmamoğlu ile bir hafta içinde iki kez görüştüğü ve kurultay öncesi üçüncü bir görüşmenin daha gündemde olduğu belirtiliyor.

CHP kulislerinde konuşulanlara göre, Özgür Özel’in olağanüstü kurultay kararı alırken Ekrem İmamoğlu’na bilgi vermediği ifade ediliyor. İmamoğlu cephesinde, bu hamlenin İmamoğlu’nun parti içindeki gücünü sınırlandırmaya yönelik olduğu görüşü hakim.

Bu gelişmeler, Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmelerini daha da önemli hale getiriyor. Kulislerde, Özel ile İmamoğlu arasında gerginlik olduğu ve bu nedenle Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun görüşmelerinin kurultaya yönelik olduğu konuşuluyor.

Genel başkan seçilebilmek için delegelerin salt çoğunluğu olan 684 oyun alınması gerekiyor. Kılıçdaroğlu’nun bu sayıyı garanti edemeden adaylığını ilan etmeyeceği belirtiliyor.

Olağanüstü kurultay öncesi en önemli konulardan biri Parti Meclisi seçimleri. CHP’nin yönetiminde etkili olan Parti Meclisi’nde kimlerin yer alacağı, partinin geleceğini şekillendirecek.

Ekrem İmamoğlu’nun Parti Meclisi içinde güçlü bir konuma sahip olduğu ve bu gücünü korumak istediği ifade edilirken, Özgür Özel’in ise Genel Başkan olarak kontrolü tamamen eline almak için hamle yaptığı belirtiliyor.

Özel, kurultayda Parti Meclisi’ni belirlerken çarşaf liste yerine, kendisinin daha etkili olacağı blok liste yöntemini uygulamak istiyor. Ancak bu yöntem, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu destekçilerinin tepkisini çekti. Parti içinde, blok listenin uzun süredir kullanılmadığı ve CHP kültürüne aykırı olduğu dile getiriliyor.