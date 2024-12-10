CHP'den MHP'ye "Öcalan ve DEM Parti" Desteği

Cumhuriyet Halk Partisi Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çağrısına destek verdi. DEM Parti olmadan çözüm olamayacağını iddia etti:

"Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısı ne kadar gerçekçi ama bu sorunun çözümünde herkesin dahil olmasında fayda var. Bu büyük bir sorun. Meclisin merkezinde olduğu çalışmaları olumlu buluyoruz...."

Küresel Gazeteciler Konseyi'nde mensuplarıyla bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı , Suriye'deki PYD oluşumu için dikkat çeken ifadeler kullandı:

Soru: Suriye'nin bir tarafta PYD'nin de olduğu federasyon olması planları var. Bauna CHP'nin bakışı nedir?

BULUT: Henüz ortada bir ley yok. Bugün söylenecek her şey ne kadar yanıldığınızı gösterebilir. Bugünden bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum...