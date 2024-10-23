CHP'den Özdağ'a 'Öcalan' yanıtı: Yan kesici, fırıl fırıl dönen siyasetçi

Devlet Bahçeli'nin, DEM Partililere el uzatması ve Öcalan'a çağrıları ile başlayan sürece Özgür Özel'den de destek gelmişti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Özgür Özel'in "açılıma" destek söylemlerini eleştirdi.

Özdağ, "Öcalan'a Türk milletine ait olan neyi teklif ediyorsunuz? Neyi vermeye karar verdiniz? Türkiye'nin bir bölgesinin Kürdistan olmasına mı, devletin resmi dilini değiştirmeye mi, federal bir Türkiye kurmaya mı, Güneydoğu'da özerk bir Kürdistan kurmaya mı karar verdiniz? Öcalan size neyin karşılığında ne veriyor" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ'A CHP'DEN YANIT

Özdağ'ın açıklamalarına ise CHP'den yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özdağ'a tepki gösterdi.

Başarır, "Her fırsatı kendilerine fırsata dönüştürüp siyasi rant elde etmek isteyen Ümit Özdağ gibi tiplemeler bu konuyu saptırıyor. Öncelikle senin topraklarımızla ilgili endişelerin varsa düne kadar peşinden koştuğun Devlet Bahçeli'ye gideceksin. Ümit Özdağ gibi siyasi yan kesici, kötü niyetli, zamana ve mekana göre değişen, fırıl fırıl dönen ve dönemlik yaşayan siyasetçilerin söylediğinin hiçbir önemi yoktur bizim için. Bizim ne dediğimiz belli” dedi.

'SORUNUN ÇÖZÜM YERİ TBMM'DİR'

Başarır sözlerini şöyle sürdürdü:

- Bugün Devlet Bahçeli'nin açıklamasından sonra CHP Genel Başkanımız bir çerçeve çizdi. Şunu söyledi: 'Bu ülkenin barışa, kardeşliğe ihtiyacı var. Artık askerlerimizin, evlatlarımızın şehit olmasını; şehit cenazelerinin gelmesini biz de istemiyoruz' ve bununla ilgili bir çerçeve çizdi. Devlet Bahçeli birden bir açıklama yaptı. Belli ki belli yerlerden gelen kendisinin de belki inanmadığı düşünceleri açıkladı ama biz şunu söyledik: Eğer barış olacaksa, bu ülkeye huzur gelecekse bunu yapanlar şeffaf olmalı, bunu hukuk zemininde yapmalı, Türkiye'deki her sorunun çözüm yeri TBMM'dir, toplumsal uzlaşı olmalıdır. Biz çözüm sürecinde de bunları söylemiştik ve bunu dinlemediler. Çözüm sürecinin nereye geldiği belli.

'ÖZDAĞ GİBİ TİPLER BUNU SAPTIRIYOR'

- Bugün bazı siyasetçiler, her fırsatı kendilerine fırsata dönüştürüp siyasi rant elde etmek isteyen Ümit Özdağ gibi tiplemeler bu konuyu saptırıyor. Öncelikle senin topraklarımızla ilgili endişelerin varsa düne kadar peşinden koştuğun Devlet Bahçeli'ye gideceksin. CHP'nin kimseye bir santim toprak ya da devletle ilgili verebileceği hiçbir şey yok. Genel Başkanımız şunu söyledi: 'Biz, neyi vadediyoruz? Bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bir toprak vadediyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Misak-ı Milli sınırları içerisindeki topraklarında huzur, kardeşlik, barışı vadediyoruz' dedi. Alıp bunu, ne demek istendiğini anlayabilecek kapasitesi olmasına rağmen çevirip bambaşka noktaya getirmesini Ümit Özdağ ve onun gibi tipleri anlamakta güçlük çekiyoruz.

'ERDOĞAN ÇIKMALI KONUMUNU BELİRTMELİ'