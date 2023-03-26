CHP'den skandal özerklik vaadi: "Yerel özerlik önündeki engelleri kaldıracağız"

CHP Milletvekili Yunus Emre, özerklik vaatlerini açıkladı. Emre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yerel özerlik önündeki engelleri kaldıracaklarını söyledi:

"Yerel yönetimlerde özerklik konusu tamamen çarpıtılıyor. Türkiye bugün şu an özerktir. İdari bakımdan özerktir. Siyasi özerklik başka bir şey idari özerklik başka bir şey. Okumadan, dinelemeden siyasi fikri ortaya koyan insanlar var. Geldiğimizde iktidara hemen göreceksiniz yerel özerlik önündeki engelleri kaldıracağız. Bu Türkiye’yi bölecek bir şey değildir aksine Türkiye’yi daha da güçlendirecek bir şeydir. Çünkü çağımız yerel yönetimlerin güçlenmesi çağıdır."