CHP'den skandal özerklik vaadi: "Yerel özerlik önündeki engelleri kaldıracağız"

CHP Milletvekili Yunus Emre, özerklik vaatlerini açıkladı. Emre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yerel özerlik önündeki engelleri kaldıracaklarını söyledi.

Son Güncelleme:

CHP Milletvekili Yunus Emre, özerklik vaatlerini açıkladı. Emre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yerel özerlik önündeki engelleri kaldıracaklarını söyledi:

"Yerel yönetimlerde özerklik konusu tamamen çarpıtılıyor. Türkiye bugün şu an özerktir. İdari bakımdan özerktir. Siyasi özerklik başka bir şey idari özerklik başka bir şey. Okumadan, dinelemeden siyasi fikri ortaya koyan insanlar var. Geldiğimizde iktidara hemen göreceksiniz yerel özerlik önündeki engelleri kaldıracağız. Bu Türkiye’yi bölecek bir şey değildir aksine Türkiye’yi daha da güçlendirecek bir şeydir. Çünkü çağımız yerel yönetimlerin güçlenmesi çağıdır."
# Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı # özerklik

Benzer Videolar

Perinçek'ten Şeyh Said eleştirisi Perinçek'ten Şeyh Said eleştirisi
Bakan Kurum depremzedelerle iftar yaptı Bakan Kurum depremzedelerle iftar yaptı
Meclis gündeminde 7. yargı paketi görüşülecek Meclis gündeminde 7. yargı paketi görüşülecek
"Hükümet sorumluluğunu üstleneceğiz" "Hükümet sorumluluğunu üstleneceğiz"
Malatya'da Kılıçdaroğlu’na tepki Malatya'da Kılıçdaroğlu’na tepki
Çok sayıda isim Perinçek'e imza için görev çağrısı yaptı Çok sayıda isim Perinçek'e imza için görev çağrısı yaptı
Ağıralioğlu, Akşener'i yerden yere vurdu! Ağıralioğlu, Akşener'i yerden yere vurdu!
"Vatan Partisi önümüzdeki yıllarda iktidar olacak" "Vatan Partisi önümüzdeki yıllarda iktidar olacak"
Çocukları kaçırılan aileler CHP - HDP görüşmesini böyle kınadı Çocukları kaçırılan aileler CHP - HDP görüşmesini böyle kınadı
Doğu Perinçek imza verdi Doğu Perinçek imza verdi
Yurttaşlar seçim kurullarına akın etti Yurttaşlar seçim kurullarına akın etti
CKD'den Perinçek'e adaylık desteği CKD'den Perinçek'e adaylık desteği
Çok Okunanlar
1 Emekli maaşlarında detaylar belli oldu
2 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
3 Meteoroloji uyardı: Soğuk havalar geri mi dönüyor?
4 SSK emekli maaşı ne zaman yatar?
5 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!