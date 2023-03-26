Meclis gündeminde 7. yargı paketi görüşülecek: Pakette neler var?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 14 Mayıs seçimleri öncesi yoğun mesaisini sürdürüyor. Yeni haftada Meclis’in gündeminde en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükseltecek kanun teklifi ile 7. yargı paketi var.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, yeni haftada iki önemli düzenleme görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini görüşecek.
Teklif, geçici işçilere kadro verilmesini de içeriyor.

Genel Kurul'un gündeminde ise, yargıda yeni düzenlemeler içeren Kanun Teklifi olacak.

Teklifle, kira uyuşmazlıkları arabuluculuk kapsamına alınacak. Kanser gibi ağır bir hastalığa yakalanan çocukların hükümlü olarak cezaevinde bulunan annelerinin ceza infazı ertelenebilecek.

Teklifle, çat kapı icra uygulaması da sona erdiliyor. Haciz kararı ancak, hakim onayından geçtikten sonra, yerine getirilebilecek. Aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczedilemeyecek.

Öte yandan Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'nun da yeni haftada önemli bir toplantısı var. Türk Kızılayı yetkilileri, komisyona bir sunum yapacak.

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