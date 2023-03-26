Bakan Kurum Mehmetçik çadırında depremzedelerle iftar yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi'nde depremzedeler ile iftar yaptı.



Nurdağı ilçesinde 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı personelleri çadır kurdu.



Bakan Kurum, Mehmetçiklerin kurduğu çadırda depremzede vatandaşlar ile iftar açtı.



Kurum, vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinledikten sonra çocuklara da oyuncak dağıttı.



Vatandaşlara konteynır çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bakan Kurum, çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını da belirtti.