Perinçek: "Şeyh Saidleri yanınıza alarak tehditlere karşı koyamazsınız!"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Doğu Perinçek CNN Türk Masası programında Fulya Kalfa'nın konuğu oldu. Programda önemli açıklamalar yapan Perinçek, Ahmet Türk'ün ve Sırrı Sakık'ın açıklamalarının konuşulduğu sırada önemli açıklamalar yaptı.

Doğu Perinçek, Millet İttifakı'nın HDP/PKK ile yaptığı ittifakı ve HDP'li Sırrı Sakık'ın "100 yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz!" sözlerini hatırlatarak "Bir taraf, yanına HDP'yi alarak 100 yılın intikamını alacağını söylüyor" dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve BBP lideri Destici'ye seslendi. Perinçek "Siz de o 100 yıl intikamcılarının artıklarıyla, Şeyh Said'le Seyit Rıza'yla, Said Nursi'yle buna karşı koyamaz. Buna vatanseverlikle, milliyetçilikle, Türkiyecilikle karşı konulur!" dedi:

- Türkiye çok kritik bir yerdedir ve burada kafası net olan Vatan Partisi'dir. Onun için Türkiye'nin yarınındaki parti Vatan Partisi'dir. Bakın buralarda netiz. Yüzyılın intikamını almak isteyen bir program var. Onun karşısında da yüz yılı savunan ama yüzyılın geleceğini savunan önümüzdeki yüz yılı savunan bir program var. Önümüzdeki yüzyıl arkadaki devrimci yüzyıla, Atatürk'ün yüzyılına, ondan evvel de Talat Paşaların, Namık Kemallerin iki yüz yılına dayanarak olur o milli devrimci miras üzerinde biz önümüzdeki yüzyılı kuracağız. Hani diyor ya Sayın Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılına çağına girdik diye. O yüzyıl artık Atlantik'te değil. Önümüzdeki yüzyıl Amerika'ya bağımlı Avrupa'ya bağımlı, orada bir yüzyıl yok Türkiye için. Önümüzdeki yüzyıl bağımsız Asya'daki Türk devletleriyle beraber ve Asya'nın yükselen güçleriyle, ekonomileriyle Çin ile Hindistan ile, Rusya ile, İran'dı Türk devletleriyle beraber bir yüzyıl inşa edebiliriz. Bağımsız bir Türkiye, vatan bütünlüğü, üretim ekonomisi, önümüzdeki yüzyılda bunlar var. Siz o yüzyılı HÜDA PAR ile, yok Şeyh Sait'in devamlarıyla veya efendim Saidi Nursi'lere mesajlar göndererek falan yapamazsınız. Sayın Tayyip Erdoğan ve buna ses çıkartmayan Sayın Devlet Bahçeli ve buna ses çıkartmayan diğerleri. Burada susarak hiçbir şey yapamazsınız Çünkü bu çok kritiktir. Hiçbir zaman, bakın bu güçler Seyit Rıza'yla, Şeyh Sait'le Atatürk bunları hiçbir şekilde kimse bir arada tutamaz. Bunlar birbirine silah çekmiş, birbirleriyle hesaplaşmış güçler ve Atatürk onların sırtını yere yapıştırmış. Ama Türkiye'nin Vatan Partisi var. Vatan Partisi olduğu için Türkiye'nin önündeki yüzyılı güvence altındadır.