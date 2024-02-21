CHP'li eski Bakan partisini topa tuttu! "Mersin'i DEM Parti'ye peşkeş çektiler"

CHP’li eski Bakan İstemihan Talay CHP yönetimini topa tuttu. CHP ve Dem Parti arasındaki yerel seçim pazarlığına isyan eden Talay, “CHP yöneticilerinin koltuk uğruna emperyalist hayallere geçit vermesi kabul edilemez” dedi.

CHP'li eski Bakan partisini topa tuttu! "Mersin'i DEM Parti'ye peşkeş çektiler"
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Dem Parti ile seçim işbirliğinde buluşan CHP’ye CHP’li eski bakandan ağır eleştiriler geldi. CHP’li eski Bakan Mersin’de konuştu. CHP yönetiminin emperyalizme hizmet ettiğini söyledi. Mersin'i 4 dönem mecliste temsil de eden Talay, “CHP’nin emperyalist hayallere Mersin’i teslim etmeleri kabul edilemez” dedi.

Emperyalizmin Akdeniz’e açılması için Mersin’in stratejik önemine dikkat çeken Eski Kültür Bakanı, Dem Parti’nin CHP ile uzlaşmak için yüzlerce ilçe arasından Akdeniz ve Toroslar ilçelerini şart koşmalarının basit bir seçim stratejisi olmadığına vurgu yaptı. Talay, CHP’nin bugünkü yöneticilerinin koltuk uğruna Mersin’i Dem Parti’ye peşkeş çektiğini söyledi, Mersinlilerin cevabı sandıkta vereceğini de vurguladı.

CHP seçmeninin, 31 Mart seçimlerinde DEM Parti’yi destekleme dayatmasını reddederek emperyalist hayalleri sandıkta yok etmeleri gerektiğini söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# chp # DEM Parti # Mersin
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