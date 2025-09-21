CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı

Saat 10.00’da başlayan kurultay, salonun fiziki koşulları nedeniyle seyircisiz gerçekleştiriliyor. Basın mensupları için fuaye alanında özel çalışma alanları oluşturuldu.

Kurultayın Divan Başkanlığına CHP Grup Başkanvekili Murat Emir seçildi. Emir, yaptığı konuşmada “Bugün yalnızca bir toplantı için bir araya gelmedik. Kaderimize sahip çıkmaya, hakkımıza, hukukumuza, özgürlüğümüze el uzatanlara karşı durma irademizi bütün dünyaya ilan etmek için buluştuk. Geldikleri gibi gidecekler, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi! Yaşasın halkın iradesi, yaşasın Türkiye'nin aydınlık yarınları.” dedi.

İMAMOĞLU’NDAN MEKTUP: “BİZ CUMHURİYETİZ”

Silivri’de tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun kurultaya gönderdiği mektup, vekiller tarafından okundu. İmamoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı: “Unutmayın, biz bu ülkenin umuduyuz. Biz bu ülkenin cesaretiyiz. Biz bu ülkenin geleceğiyiz. Biz cumhuriyetiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’yiz.”

Delegelerin önerisiyle kurultay gündemine güven oylaması maddesi de eklendi. 1300’ü aşkın delege, genel başkanın yanı sıra 60 kişilik PM ve 15 kişilik YDK üyeleri hakkında ayrı ayrı güven oylaması yapacak. Daha sonra genel başkan ile PM ve YDK’nin asıl ve yedek üyeleri belirlenecek.

KILIÇDAROĞLU VE TEKİN KURULTAYA KATILMADI

Kurultaya, eski genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile belediye başkanları ve delegeler katılırken, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun salonda bulunmadığı görüldü. Kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de kurultaya katılmadı.

Salonda Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafları ile Genel Başkan Özgür Özel’in yanı sıra haklarında soruşturma nedeniyle tutuklu bulunan belediye başkanları ve partililerin posterleri yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayın açılış konuşmasında güçlü mesajlar verdi. Özel, sözlerine şöyle başladı: “Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı ayırmakta. Hukuksuzca zindanda tutulan belediye başkanlarımıza selam olsun. Toprağa verdiğimiz Ferdi Zeyrek'e, bundan 60 gün önce toprağa verdiğimiz nezaketi, parti tarihini ve geleceğe umutla bakmayı öğreten Altan Öymen'e Allah'tan rahmet diliyorum.”

Kurultayın ilerleyen saatlerinde genel başkanlık seçiminin yanı sıra PM ve YDK üyelerinin de belirlenmesiyle CHP’de yeni dönemin şekilleneceği belirtiliyor.