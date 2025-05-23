CHP'nin TBMM Başkanvekili adayı Tekin Bingöl oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grubu’nda yapılan oylamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekilliği için Ankara Milletvekili Tekin Bingöl seçildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
CHP'nin TBMM Başkanvekili adayı Tekin Bingöl oldu
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grubu’nda yapılan oylamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekilliği için Ankara Milletvekili Tekin Bingöl seçildi.

Parti grubunun kendi içerisinde gerçekleştirdiği oylamada Bingöl, başkanvekilliği görevine aday gösterildi. Bingöl, TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak oylamanın ardından resmen görevine başlayacak.

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