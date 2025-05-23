FETÖ operasyonunda 64 gözaltı

Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızdığı değerlendirilen FETÖ mensuplarına yönelik operasyon yapıldı. İstanbul merkezli operasyonlarda toplam 64 şüpheli gözaltında.

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FETÖ operasyonunda 64 gözaltı
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Fettullahçı Terör Örgütüyle mücadele kapsamında operasyonlara hız verildi.

Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızdığı değerlendirilen 63 FETÖ mensubuna ilişkin gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen muvazzaf askerden 56'sı yakalandı. Emniyette ise FETÖ yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde toplam 9 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.

OPERASYON KAPSAMINDA 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin, FETÖ üyeleriyle büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar üzerinden, örgütün iletişim tarzına uygun şekilde irtibatlarının tespit edildiğini bildirdi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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