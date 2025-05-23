Ankara’da taksi ücretlerine zam: İndi bindi kaç lira oldu?

Ankara’da taksi ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 35 liradan 45 liraya, kısa mesafe olarak bilinen indi bindi ücreti ise 100 liradan 130 liraya çıkarıldı.

Zamlı tarifenin 25 Mayıs Pazar gününden itibaren geçerli olacağı bildirildi. Başkentte en son fiyat düzenlemesi 28 Ağustos 2024 tarihinde yapılmıştı.