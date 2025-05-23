Ankara’da taksi ücretlerine zam: İndi bindi kaç lira oldu?

Ankara’da taksi ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 35 liradan 45 liraya, kısa mesafe olarak bilinen indi bindi ücreti ise 100 liradan 130 liraya çıkarıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ankara’da taksi ücretlerine zam: İndi bindi kaç lira oldu?
Yayınlanma:

Ankara’da taksi ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 35 liradan 45 liraya, kısa mesafe olarak bilinen indi bindi ücreti ise 100 liradan 130 liraya çıkarıldı.

Zamlı tarifenin 25 Mayıs Pazar gününden itibaren geçerli olacağı bildirildi. Başkentte en son fiyat düzenlemesi 28 Ağustos 2024 tarihinde yapılmıştı.

Rusya ve Ukrayna arasında 1000 kişilik esir takası tamamlandıRusya ve Ukrayna arasında 1000 kişilik esir takası tamamlandıDış Politika
5,7 büyüklüğünde deprem: 100’den fazla ev zarar gördü5,7 büyüklüğünde deprem: 100’den fazla ev zarar gördüDünya
taksi taksi ücretleri
Günün Manşetleri
NATO'ya meydan okuma zamanı: 24 Mayıs'ta Edirne’de buluşuyoruz!
Düğün magandalarına şafak baskını
36 ilde 56 muvazzaf asker yakalandı
Hafta sonu planları bozacak yağış
MGK sonrası kritik açıklama
İBB Soruşturmasında yeni gelişme
Bu açıklamalar Türk milletini uyutmaya yönelik!
ABD/NATO'nun 'anında müdahale' tatbikatı!
Sosyal medyada silah paylaşanlara baskın
Avrupa Birliği’nde bir ilk yaşandı
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak! Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar başlıyor, o iller yazı yaşayacak!
Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Benzin ve motorine zam sonrası güncel fiyatlar Benzin ve motorine zam sonrası güncel fiyatlar
Adana'da dehşet: 2 aylık bebeklerini poşete koyup 10 gün birlikte yaşadılar Adana'da dehşet: 2 aylık bebeklerini poşete koyup 10 gün birlikte yaşadılar
Asgari ücret ve emekli maaş zammı için tahminler belli oldu: 17 bin liraya mı çıkıyor? Asgari ücret ve emekli maaş zammı için tahminler belli oldu: 17 bin liraya mı çıkıyor?