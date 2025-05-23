Çay ocağında kanlı tartışma: “Temizliği beğenmedi” diyerek öldürdü

Adana'nın Seyhan ilçesinde, temizlik yüzünden çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Seyhan Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Tolga Hiçyakmaz (29), kendisine tepki gösteren çay ocağı sahibi Hüsamettin Gözaçık’ı (60) bıçaklayarak öldürdü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Çay ocağında kanlı tartışma: “Temizliği beğenmedi” diyerek öldürdü
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Olay, 19 Mayıs günü saat 18.00 sıralarında Kocavezir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yaptığı temizliği beğenmeyen çay ocağı sahibi Gözaçık'ın tepki göstermesi üzerine, temizlik işçisi Hiçyakmaz ile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Hiçyakmaz, Gözaçık’ı karın, sırt ve kolundan bıçakladı.

Gözaçık kanlar içinde yere yığılırken, Hiçyakmaz olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gözaçık, Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen ertesi gün hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, şüpheli Tolga Hiçyakmaz saklandığı evde gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, “Sürekli bana küfrediyordu, tepki gösteriyordu. Olay sırasında bana bıçak çekince elinden alıp ben bıçakladım” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hiçyakmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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