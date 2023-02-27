Cumhurbaşkanı Erdoğan helallik istedi: "Arzu ettiğimiz çalışmayı yürütemedik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti. İncelemeler sonrası basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, depremin ardından 10 bin artçı deprem yaşandığını kaydetti.

ERDOĞAN HELALLİK İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da deprem sonrası istedikleri çalışmayı yapamadıklarını belirtti. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

- Dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde üst üste yaşadığımız güçlü depremlerin ve artçıların yol açtığı yıkımların en çok etkilediği şehirlerimizden biri de Adıyaman'dır. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören alt yapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk bir kaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum.

"HER ŞEYİN FARKINDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde 44 bin 374 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek şunları söyledi: