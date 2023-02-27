Cumhurbaşkanı Erdoğan helallik istedi: "Arzu ettiğimiz çalışmayı yürütemedik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile incelemelerde bulunmak üzere gittiği Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Adıyaman depremi sonrası arzu ettikleri çalışmayı yapamadıklarını belirterek helallik istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti. İncelemeler sonrası basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, depremin ardından 10 bin artçı deprem yaşandığını kaydetti.
ERDOĞAN HELALLİK İSTEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da deprem sonrası istedikleri çalışmayı yapamadıklarını belirtti. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
- Dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde üst üste yaşadığımız güçlü depremlerin ve artçıların yol açtığı yıkımların en çok etkilediği şehirlerimizden biri de Adıyaman'dır. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören alt yapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk bir kaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum.
"HER ŞEYİN FARKINDAYIZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde 44 bin 374 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek şunları söyledi:
- Her şeyin fakındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İlk günlerdeki sıkıntıların aşılması ile birlikte Adıyamanlı kardeşlerimizi yıkıntıların altından kurtarma ve yardım faaliyetlerini hızlandırdık. Bakanlarımızın, şehrimizde görevlendirdiğimiz kamu personelimizin, gönüllülerimizin bir yandan arama kurtarma diğer yandan yardım çalışmalarını düzene soktuk. Deprem bölgesinin tamamında 44 bin 374 vatandaşımız vefat ederken, 115 bini aşkın vatandaşımız yaralı olarak yıkıntıların altından kurtarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı