"Sermayenin egemen olduğu Türkiye peşindeler"

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk Ulusal Kanal ekranlarına konuk oldu. Külünk, deprem sonrası ortaya çıkan “devlet yok” söylemlerinin neoliberal kökenli olduğunu belirterek “44 yıllık neoliberal sistem çöktü kamu her alanda öncü olmalıdır” dedi.