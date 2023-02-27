CHP Parti Meclis'i toplandı

CHP Parti Meclisi, genel merkezinde toplandı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

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CHP Parti Meclisi, genel merkezinde toplandı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Öztrak, "Cumhurbaşkanlığı Seçimi konusunda, bundan sonra yürütülecek tüm süreçlerde, Parti Meclisi'miz adına karar alma konusunda Kılıçdaroğlu'na oy birliğiyle tam yetki vermiştir" dedi.

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