Amerikan F uçakları mı, Rus SU'lar mı daha üstün?

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek Türkiye'nin Amerika ile yaşadığı F uçakları sürecini yorumladı. Ayrıca Rus uçaklarına da değinen Perinçek ABD'nin uçakları gerçekten gerekli mi ABD'ye ne kadar güvenilebilir gibi soruları da cevapladı.

Perinçek şunları söyledi:

- Türkiye kendini Amerika'ya karşı savunacak. Amerika'dan aldığınız silahlarla kendinizi savunamazsınız. Bir düğmeye basarlar radarların çalışmaz. Amerika ben Yunanistan'ın yanındayım açıklaması yaptı. Türkiye'nin başına binecek o yüzden Türkiye'nin güçlenmesini istemiyor. ABD'ye doğru yatan siyaset ayakta kalamaz. Birgün uçaktayım yanıma şu an emekli olan bir binbaşı oturdu hava kuvvetlerinden, Türk Yıldızları'nda uçuş yapan bir pilotumuz. Ben de ona sorular sordum F uçakları ve Rus Su uçaklarıyla ilgili. Bilgiler şuydu, bu bilgileri doğrulattım da. Binbaşı "Biz bütün Türk pilotları biliriz Rusların yaptığı uçaklar Amerika'nın F uçaklarına üstündür" dedi. Ayrıca şu cümleyi hiç unutmuyorum "Biz Türk pilotları hepimiz biliriz Rusların SU uçakları Amerika'nın F uçaklarına göre manevra kabiliyeti olarak, savaş gücü olarak, savunma yetenekleri olarak ve vurucu güç olarak çok üstündür dedi. Sonuçta F uçaklarının peşine takılmaya gerek yok. Bu 'f' Fettullah'ın f'si gibi oldu.