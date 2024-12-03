Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konular da ele alındı.

SURİYE'DEKİ REJİME SİYASİ ÇÖZÜM ÇAĞRISI YAPILDI

Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ederken, adil ve kalıcı bir çözüm için çaba sarf ettiğini vurgulayan Erdoğan, bölgede diplomasiye daha fazla alan açılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki rejimin, siyasi çözüm sürecine angaje olması gerektiğini vurguladı.

Görüşme sırasında, Suriye'deki son gelişmelerde sivillerin zarar görmemesi gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki sükuneti sağlamak için tüm çabalarını ortaya koyduğunu belirtti. Ayrıca, Suriye’nin daha büyük istikrarsızlıklara yol açmaması gerektiği ifade edildi.

PKK İLE MÜCADELEDE KARARLI TUTUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'nin kararlı tutumunu sürdüreceğini de belirtti. Erdoğan'ın bu açıklaması Türkiye’nin güvenlik politikasının sınır ötesindeki tehditlere karşı güçlü bir şekilde devam edeceğini gösteriyor.