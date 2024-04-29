Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesinin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yapacağı görüşmenin tarihi belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesinin tarihi belli oldu
Editör: Uğur Çam
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşeceği tarih netleşti. Görüşmenin 2 Mayıs Perşembe günü yapılacağı belirtildi.

2 MAYIS'TA YAPILACAK GÖRÜŞMENİN KONU BAŞLIKLARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce yaptığı açıklamada görüşmede hangi konu başlıklarını ele alacaklarını belirtmişti. Buna göre Özel masaya, belediyelerle ilgili bazı taleplerini getireceğini söyledi. Bunun yanında ayrıca emeklilerin meselesi, atanamayan öğretmenler, Can Atalay'ın hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması, yeni Anayasa değişikliği, dış politika gündemleri, Filistin gibi konular ele alınacak.

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# Özgür Özel # cumhurbaşkanı erdoğan
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