"Değişim" Rüzgârı Tunç Soyer'i Vurdu! CHP İzmir'de Başka Bir Adayla Seçime Girecek

Siyasi partilerde yerel seçim mesaisi başladı. CHP'den yeni bilgiler geldi. Tunç Soyer'in yeniden aday gösterilmeyeceği konuşulurken, Tekirdağ ve Muğla'da da yeni adayların isimleri geçiyor.

"Değişim" Rüzgârı Tunç Soyer'i Vurdu! CHP İzmir'de Başka Bir Adayla Seçime Girecek
Editör: Uğur Çam
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Türkiye yerel seçim sürecine girdi. AK Parti'de aday adaylığı başvuruları sona erdi. Temayül yoklaması yapıldı. Vatan Partisi'nde Ankara, İzmir gibi bazı merkezlerde ilçe ve il belediye başkan adayları açıklandı. İyi Parti, 81 ilde kendi adaylarını çıkartacağını açıklarken, parti içi tartışmalar da devam ediyor. CHP kanadından ise yeni bilgiler geldi.

CHP'de Tunç Soyer, Kadir Albayrak ve Osman Gür'ün Koltuğu Tehlikede

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, CHP İzmir'de Tunç Soyer'i yeniden aday göstermeyecek. Tunç Soyer'in yerine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un aday gösterilebileceği belirtildi. 2014 seçimlerinde Narlıdere, 2019'da ise Konak Belediye Başkanı seçilen Batur'un da adaylık için istekli olduğu ifade edildi.

Tekirdağ'da da değişim bekleniyor. Mevcut başkan Kadir Albayrak yerine öne çıkan isim CHP eski milletvekili Candan Yüceer. 24, 25, 26, 27'nci dönem Tekirdağ Milletvekilliği yapan Yüceer geçtiğimiz günlerde adaylık başvurusunda bulundu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de değişmesi beklenen bir diğer isim. Gürün'ün yerine başka bir ismin aday olarak gösterileceği belirtiliyor. 

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın seçimlere yeniden girmesi bekleniyor. Mersin'de de Mevcut Başkan Vahap Seçer'in yeniden aday gösterileceği belirtildi. Depremin vurduğu Hatay'da ise il örgütünün mevcut başkan Lütfü Savaş için olumlu görüş verdiği ve örgütün Savaş'ı yeniden aday görmek istediği ifade edildi.

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# chp # Tunç Soyer # İzmir Büyükşehir Belediyesi
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