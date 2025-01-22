DEM Parti heyeti yeniden İmralı yolunda
DEM Parti heyeti, bugün Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya doğru yola çıktı. Heyette, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’in de yer aldığı bildirildi.
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DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yeniden İmralı’ya hareket etti. Görüşme heyetinde yer alan isimler arasında Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder bulunuyor.
Heyetin gerçekleştireceği ziyaretin gündemine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, sürecin ayrıntılarının ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.