DEM Parti heyeti yeniden İmralı yolunda

DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yeniden İmralı’ya hareket etti. Görüşme heyetinde yer alan isimler arasında Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder bulunuyor.

Heyetin gerçekleştireceği ziyaretin gündemine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, sürecin ayrıntılarının ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.