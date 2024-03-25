DEM Parti'de çatlak derinleşiyor! Leyla Zana oy istedi Beştaş sahada yok

PKK içindeki çelişkiler yerel seçim sürecinde derinleşti. Yıllardır hiçbir etkinliğe katılmayan Leyla Zana ise Şanlıurfa'daki Nevruz etkinliğinde sahaya indi. Zana, CHP'yi eleştirerek İstanbul'daki seçmenlere DEM Parti'ye oy verme çağrısı yaptı.

"CHP şimdi ‘İstanbul’da Kürtler bize neden oy vermiyor’ diyor. Biz kimsenin uşağı değiliz" diyen Zana, "Oyunu bana ver ama görünmez ol’ diyor. Hayalet değiliz ki. Bizi aptal yerine koyuyorlar..." ifadelerini kullandı.

Zana "Günübirlik çıkarları, popülist politikaları, değil, bu halkın ve Türkiye halklarının ortak iradesini sandığa yansımasını sağla İstanbul" diyerek DEM Parti seçmenine seslendi.

Kendi adaylarına oy çağrısı yapan Zana "O nedenle DEM bizim DEM’imiz diyoruz. Oyumuza sahip çıkalım. 31 Mart’ta onlar üzülse de, sevinse de Kürtler kazanacak." diye konuştu.

Selahattin Demirtaş da cezaevinden aday belirme sürecinde devreye girerek eşi Başak Demirtaş'ın sahaya sürdü. Ancak PKK yöneticisi Mustafa Karasu'nun Kandil'den yaptığı müdahale ile Başak Demirtaş gibi güçlü bir isim yerine Meral Danış Beştaş aday yapıldı.

Beştaş'ın ismi ilk günden bu yana göstermelik aday olarak öne çıktı. DEM Parti İstanbul'a sahada yok denecek kadar az çalışma yapıyor. Aday Meral Danış Beştaş da 5 gündür İstanbul'da yok. Beştaş Van ve Bitlis başta olmak üzere Güneydoğu illerinde seçim çalışmaları yürütüyor.