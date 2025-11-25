DEM Parti'den komisyonun İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama geldi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Komisyon'un İmralı ziyaretine ilişkin kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Hatimoğulları, görüşmenin seyrine dair yaptığı ilk değerlendirmede, "Görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin genel çerçevesini çizen Hatimoğulları, bu temasın "Türkiye’nin barış ve demokrasi sürecine odaklanan yapıcı, kapsayıcı, umut verici bir niteliğe sahip olmuştur" şeklinde bir değerlendirme yaptı. Hatimoğulları, bu adımı "Türkiye’nin uzun süredir beklediği barış ve kardeşlik kapısını aralayan tarihi bir adım oldu" sözleriyle nitelendirdi.

Hatimoğulları, bu tür görüşmelerin yalnızca bir dinleme ve temas aşamasında kalmaması gerektiğini belirterek, "Bu görüşme sadece bir dinleme ve temas değil, halkların ortak geleceğini şekillendirecek bir diyalog köprüsüne dönüşmelidir" çağrısında bulundu. Görüşmenin içeriğine dair daha detaylı ve resmi açıklamaların zamanlamasını da duyuran Hatimoğulları, “Görüşme olumlu geçti. Konuya dair detaylı açıklamayı yarın Komisyon toplantısının ardından Komisyon Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş yapacak” dedi. Hatimoğulları ayrıca, görüşmenin içeriğine ilişkin spesifik ayrıntıların Meclis Başkanı ve Komisyon tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını da ifade etti.

BÖLGESEL SORUNLAR VE SİYASİ DÜZENLEMELER GÜNDEMDEYDİ

Görüşme içeriğinde neler konuşulduğuna dair bilgileri paylaşan Hatimoğulları, Komisyon ile Öcalan arasındaki temaslarda bölgesel sorunlara değinildiğini açıkladı. Bununla birlikte, yürütülen süreç için gereken siyasi düzenlemelerin de Öcalan ile birlikte ele alındığı bilgisini aktardı.

Hatimoğulları, değerlendirmelerinde, Komisyon görüşmelerinin önemine dikkat çekerek, "Komisyon değerlendirmeleri önemli perspektif sunuyor" dedi. Öcalan’ın görüşmedeki tutumunu ise şöyle aktardı: "Görüşmenin içeriğine dair şüphesiz Meclis Başkanı ve Komisyon gerekli paylaşımları yapacaktır. Ancak Öcalan, Türk-Kürt ittifakının ve bütün halkların ortak yaşam zemininin güçlenmesi için, çatışmasızlığın kalıcılaşabilmesi için, demokratik çözüm iradesinin bir kez daha net bir biçimde ortaya konması için bir tavır sergilediğini biliyoruz, bundan hiç şüphemiz yok."

Ayrıca Hatimoğulları, Komisyon'un Öcalan’la gerçekleştirdiği görüşmede "Suriye sorununun çözümüne ışık tutacak önemli değerlendirmeler yapılmıştır" bilgisini verdi. Bu perspektifin "Kuzeydoğu Suriye özelinde ve Suriye’nin bütünü açısından çözüm sürecinin anahtarı olabilecek bir perspektifi ortaya koymuştur" şeklinde değerlendirildiğini aktardı. Hatimoğulları, son olarak, görüşmede barışın sağlanması, "komisyonun hukuki ve siyasi düzenlemeler üzerindeki çalışmalarını destekleyecek mahiyette değerlendirmeler" yapıldığını da belirtti.