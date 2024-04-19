DEM Partili belediyeden Diyarbakır Bağlar'da skandal heykel açılışı! PKK destekçileriyle kol kola açılış yaptılar

DEM Partili belediye başkanları skandal üzerine skandal hareketlerde bulunuyor. Diyarbakır Belediye binasında bulunan Türk Bayrağı'nın kaldırılması, yine Diyarbakır'da İstiklal Marşı okunmaması skandallarına bir yenisi de Diyarbakır Bağlar Belediyesi tarafından eklendi. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Partili belediye başkanı, Mehmetçik ile çatışmada öldürülen kadın terörist adına dikilen heykelin açılışını yaptı.

AÇILIŞA KATILAN ÖRGÜT DİKKAT ÇEKTİ

Açılışta dikkat çeken bir ayrıntı da desteğe gelen grup oldu. Tevgera Jinên Azad -TJA (Özgür Kadın Hareketi) isimli örgüt, sık sık terör örgütüne destekleriyle gündeme geliyor. "Adalet Nöbeti" adı altında gerçekleştirilen ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük talep eden eylemlerin örgütleyicisi. Örgüt, HDP ve DEM Parti ile de yakın temas halinde. Açılışa katılan örgüt mensupları, terör örgütünün de sık sık kullandığı "Jin, Jîyan, Azadî" sloganlanı attı. Slogana Bağlar Belediye Başkanı da eşlik etti.