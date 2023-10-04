Devlet Bahçeli Sahip Çıkmıştı! Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Görüştü mü?

Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddia edildi. İddianın sahibi Aytunç Erkin... Erkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nahçıvan dönüşü Süleyman Soylu'yu kabul ettiğini, bu görüşmenin Soylu'nun talebi üzerine gerçekleştiğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleyman Soylu ile Görüştü mü?

Sözcü Gazetesi'ndeki köşesinde Aytunç Ertekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu'nun görüştüğünü iddia etti. Görüşmenin yaklaşık iki saat sürdüğünü öne süren Ertekin, görüşme talebinin Süleyman Soylu'dan geldiğini öne sürdü.

Bahçeli Süleyman Soylu'ya Sahip Çıktı

25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'a gitti. Aynı tarihte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu'ya başlatılan karalama kampanyasına karşı bir paylaşım yaptı. Bahçeli paylaşımında Süleyman Soylu'ya sahip çıktı. Bahçeli'nin paylaşımları sonrası Süleyman Soylu, "Ülkemize, devletimize ve milletimize hizmet etmenin şerefini, izzetini bugün bir kez daha bize yaşatan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli büyüğüme saygılarımı sunuyorum. Allah başımızdan eksik etmesin.. Allah razı olsun" ifadeleriyle teşekkür etti. Ertekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu görüşmesinin bu gelişmelerin peşine, Erdoğan'ın Nahçıvan'dan dönmesinin peşine yapıldığını söyledi.

Ertekin Görüşmenin Bahçeli'nin Desteği Sonrası Gerçekleştiğini Öne Sürdü

Aytunç Ertekin'in yazısının ilgili bölümünde "Görüşmeyi önemli kılansa MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Erdoğan Azerbaycan'dayken yaptığı sosyal medya paylaşımı üzerine gelmesi" ifadelerini kullandı. Ertekin, görüşmenin Bahçeli'nin paylaşımından bir gün sonra gerçekleştiğini öne sürdü.

Devlet Bahçeli Soylu ve Yerlikaya'ya Sahip Çıktı

Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Süleyman Soylu ve Ali Yerlikaya'ya sahip çıkmıştı. Bahçeli konuşmasında, Soylu ve Yerlikaya'nın arasına nifak sokma girişimin tuzak olduğunu belirtmişti. Bahçeli, "Tescilli FETÖ’cülerin özellikle Sayın Süleyman Soylu’ya iftira kuyruğuna girmeleri, bazılarının da görevdeki İçişleri Bakanı’nı kötülemeleri ülkemize kurulan zaman ayarlı bir tuzaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Süleyman Soylu Ali Yerlikaya'yı Ziyaret Etti

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya dün bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Yerlikaya ve Soylu birlik mesajları verdi.