Devlet Bahçeli vites düşürdü: Öcalan'ın adını anmadı 'Sözlerimin arkasındayım' dedi

MHP Lideri "Çözüm süreci konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aranızda görüş ayrılığı var mı?" sorusu yönelten gazetecyi de azarladı.

Bu kez tonu düşüktü, haftalardır yaptığı gibi Öcalan'a ve DEM Parti'ye çağrı yapmadı:

"Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Utanacak, sıkılacak ve mahcubiyet duyulacak bir açığımız yoktur. Biz gelecek seçimlerin hesabını değil, gelecek nesillerin ve geleceğin süper güç Türkiye’sinin hedef ve hesabındayız."

Bahçeli toplantı çıkışı basın mensuplarının karşına çıktı. Bir gazeteci "Çözüm süreci konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aranızda görüş ayrılığı var mı?" sorusunu yönelletti. soruya yanıt vermeyen MHP Lideri, gazeteciyi azarladı.

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, elini tuttuğu DEM Parti'yi bu kez hedef aldı:

"DEM Eşbaşkanı’nın Seyh Said ve Seyyit Rıza güzellemesi, Kürt kardeşlerimiz adına malum rezilliğe sözcülük yaptığını iddia etmesi, kimin nerede durduğunu ve terörle nasıl bir ortaklık içinde olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. DEM’in silahtan ve terörden uzaklaşmaya yanaşmaması, azgın tahrik ve tacizlerini yaygınlaştırması, elbette Türk Ceza Kanunu gereğince ele alınmalıdır."

Esenyurt ile başlayan Mardin, Batman, Halfeti belediye başkanlarına uzanan kayyum atamaları da MHP Liderinin gündemindeydi. Yerel seçimlerde kent uzlaşısı adı altında CHP ile DEM Parti tek yumurta ikizine dönüştüğünü belirten Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı:

"DEM’in otobüsüne binip fitne ve fesat çığırtkanlığı yapan CHP Genel Başkanı siyasi istikbalini PKK’nın hunhar emellerine ve mağara deliklerine devretmiştir."

Trump'ın seçim zaferini değerlendiren Bahçeli, Türkiye'nin ABD ile temiz bir sayfa açılmasını istedi.