Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kazakistan'a gidiyor! Ziyaretin detayları belli oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan'a gidiyor. 10-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ziyaretin detayları ile ilgili Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, Bakan Hakan Fidan'ın, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu'nun davetlisi olarak Kazakistan'a gideceği ifade edildi.

Açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle geliştirilmiş stratejik ortağımız kardeş Kazakistan'la ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır." ifadesine yer verildi.