Doğu Perinçek'ten çağrı: Sadece Edirnelileri değil tüm Türkiye'yi bekliyorum

Türkiye'ye 30 kilometre uzaklıkta, 26 Mayıs’ta Yunanistan’ın Dedeağaç kentinde tatbikat yapmayı planlayan Amerikan ve NATO güçlerine Edirne’den meydan okunacak. Vatan Partisi, Türk Milleti’ni 24 Mayıs Cumartesi günü Saat 14.00’te Edirne’de yapılacak buluşmaya davet etti.

Başımıza ne geldiyse bugüne kadar 6-7 Eylül olaylarından 12 Eylül'e kadar, Türkiye'de işlenen aydın cinayetlerine kadar. 15-16 Temmuz'da meclisimizin tepesine bombalar indirdiler. Hepsi onların bir NATO faaliyetiydi. Şimdi o NATO gelmiş sınırımıza dayanmış tatbikatlar NATO karargâhlarında yapılmış. Dedeağaç'a kadar gelmişler ve biz buna ses çıkarmayacağız. Hükümet de bu milleti uyutmaya çalışacak. Uyutamazsınız!

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, yapılacak "Uyan Türkiye" yürüyüşünde NATO’nun Türkiye’ye yönelen namlularına meydan okunacağını belirtti. NATO'ya ve tehditlerine karşı bütün Türk milletini Edirne'ye davet etti.

Gün görev günüdür. Kolları sıvayalım, telefonları çalıştıralım. İnsanlarımızı uyandıralım. Mitingden haberdar edelim ve sesimizi hem Dedeağaç'a hem Yunanistan'a hem Avrupa'ya hem Washington'a hem uzak Asya'ya herkese duyuralım.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in konuşmacı olacağı buluşmada, Edirne Eski Cami önünden Saraçlar Caddesi’ndeki Postane önüne yürüyüş yapılacak.

Vatandaşlar bu yürüyüşe NATO'nun bize gösterdiği namlulara karşı Edirnelilerin dik duruşunu göstermek için katılmalı. Vatandaşlar Türkiye'nin bağımsızlığı için bu yürüyüşe katılmalı. Vatan Partisi Edirne İl Başkanı Gürol Bora Ateş, "ülkemize savaş açan NATO'dan çıkmak zorunluluktur" dedi. Bütün Edirnelileri yürüyüşe çağırdı.

''Edirneliler saat 14'de Eski Camii önünden yürüyüşümüze katılabilirler. Oradan Çilingiler caddesinden Saraçlar caddesine bağlanan bir yürüyüşümüz olacak. Daha sonra Postane önünde bir basın açıklamamız olacak. O açıklamayı Genel Başkanımız Doğu Perinçek yapacak. Sadece Edirnelileri değil buradan bütün Türkiye'yi bu önemli buluşmaya katılmaya davet ediyorum'' dedi.