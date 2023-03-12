DSP ve ANAP Cumhur ittifakına katılacak mı? Genel Başkanlar açıkladı

Siyasetin gündeminde, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi var…



DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçimlere parti olarak katılacaklarını açıkladı.

Aksakal, ittifaklardan herhangi bir görüşme talebi gelmediğini söyledi:

- Cumhur İttifakı'ndan veya Millet İttifakı'ndan herhangi bir görüşme talebi gelmedi. Bundan sonraki süreçte olası bir görüşme talebinde, Genel Başkan olarak dün başkanlık kurulumuzun vermiş olduğu yetkiyi parti meclisimizde oy birliğiyle onaylayarak artık seçimlerin sath-ı mailine girmiş oluyoruz.

Öte yandan Anavatan Partisi Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı. Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, " olumlu bir teklif gelirse Cumhur İttifakıyla görüşeceğiz” dedi.

- Bizim Millet İttifakı'yla ilgili düşüncelerimiz başından beri belli. Sofrada benim anladığım yeme kültürü olur, bunlar devleti yönetmekten ziyade devleti nasıl paylaşırız sofrasına dönüştürdüler. İnşallah olumlu bir şekilde teklif gelirse Cumhur İttifakı'yla görüşeceğiz.