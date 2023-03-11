HÜDA PAR'ın hedefi: Özerklik, anadilde eğitim, anayasanın ilk dört maddesine karşıtlık

HÜDA PAR seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Partinin Cumhur İttifakı içerisinde milletvekilliği seçimi için de görüşmelerin başladığı öğrenildi.

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HÜDAPAR 2023 seçimleri için tarafını seçti. 19 Aralık 2012 tarihinde kurulan parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleme ve Cumhur İttifakı içerisinde yer alma kararı aldığını duyurdu.

Çoğunlukla Güneydoğu ile Doğu Anadolu bölgelerinde faaliyet yürüten HÜDA PAR'ın parti programlarında neler var?

Programında Kürt sorunu olduğunu savunan parti, Kürtçe ana dilde eğitimi savunuyor. Kürtçe'nin resmi dil olmasını savunan HÜDA PAR, “Ne mutlu Türküm diyene” sözünün her yerden silinmesini ve anayasada Türkiye'nin birliğini sağlayan ilk dört maddenin de değiştirilmesi gerektiğini savunuyor.

HÜDA PAR yetkilileri “eyalet sistemi”, “özerklik” ve “federasyon” modellerinin serbestçe tartışılabilmesinin de önünün açılması gerektiğini vurguluyorlar.

Cumhuriyet düşmanları Said Nursi, Şeyh Sait ve Seyid Rıza için devletin özür dilemesi gerektiği belirten programlarında, ABD'nin sözde Doğu Türkistan yalanlarına da ortak oluyorlar.

PKK'lı belediyelere kayyum atanmasına karşı çıkan söylemleri de bilinen HÜDA PAR, ABD ve batı ülkeleri tarafından işgal edilen Suriye'nin bir kısmı için de Suriye Kürdistan'ı ifadeleri sarf ediyor.

# hüdapar # erdoğan # cumhur ittifakı

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