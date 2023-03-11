Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak: "Dostluğumuz, iş birliğimiz yeni uygarlığın inşasında belirleyici”

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Ethem Sancak, Cezayir’in Ankara Büyükelçisi ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı’nı ziyaret etti.



Sancak ve Cezayir’in Ankara Büyükelçisi Sofiane Mimouni , görüşmede 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ve iki ülke arasındaki ilişkiler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak, Vatan Partisi’nin 50 yıldır Cezayir ve Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti’nin bağımsızlık mücadelelerinin yanında olduğunu belirtti.



Cezayir’in Ankara Büyükelçisi de “Cezayir, Afrika’daki ulusal kurtuluş hareketlerini hep desteklemiştir. Bu destek sadece politika değil Cezayir halkında kökü olan bağımsızlık geleneğinin sonucudur” dedi. Büyükelçi Mimouni ayrıca Cezayir ile Türkiye arasındaki ilişkinin son yıllarda giderek arttığını ve ilişkileri çok daha ileri seviyeye taşıma istediklerini kaydetti.



Ethem Sancak, 14 Mayıs’ta bir tarafta milli kuvvetlerin diğer tarafta ise Biden tarafından yönetilen Atlantikçi kuvvetlerin olduğunu ifade etti. Sancak, “Amerika’nın kontrol ettiği ve yönlendirdiği Millet İttifakı’nın kazanma şansı yok. Vatan Partisi’nin de merkezinde bulunduğu milli güçler bu seçimden zaferle çıkacak” sözlerini kullandı.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sancak’ın başka bir görüşmesi ise Çin’in Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Zhu Yue ile oldu. Çin ve Çin Komünist Partisi ile görüşmeleri çok önemsediklerini belirten Saancak, “Dostluğumuz ve işbirliğimiz yeni uygarlığın inşasında belirleyicidir” dedi.



Çin Büyükelçiliği Müsteşarı Zhu Yue, Çin ve Çin Komünist Partisi ile Vatan Partisi arasındaki güçlü dostluk bağlarını vurguladı. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’in, Çin-Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişmesinde belirleyici role sahip olduğuna dikkat çekti. Zhu Yue, “Çin Komünist Partisi ile Vatan Partisi, küresel barışı sağlamak ve istikrarı korumak için öncü görevler üstlenmiştir. Bu konularda işbirliğimizi artırmak için fikir alışverişini artırmak istiyoruz” dedi.



Ethem Sancak ise 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milli güçlerin Avrasya yolunda olduğunu, diğer tarafta ise NATO’cular Atlantikçiler olduğunu yineledi. “Türk milleti, Avrasya’ya uygun bir stratejiyi izlemeyen bir iktidarı sırtında taşımaz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Vatan Partisi’nin de merkezinde olduğu bir hükümet mimarisi inşa edilecek” ifadelerini kullandı.