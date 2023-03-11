AK Parti'den, Yeniden Refah Partisi'ne 'Cumhur İttifakı' daveti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı makamında ziyaret etti.

'SEÇİMLERDE BİRLİKTE YOL YÜRÜYELİM'

Yeniden Refah Partisi'ni Cumhur İttifakı'na davet ettiklerini belirten Binali Yıldırım, "Bildiğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız seçim tarihini anayasaya dayanarak ilan etti ve Resmi Gazete'de yayımlandı. 14 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi yapılacak. Bundan sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da gerekli takvimi kamuoyuyla paylaşmış olacak. Seçimin milletimize, ülkemize, insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Seçim takvimi de netleştikçe ve günler de ilerledikçe partiler arasında görüşme trafiği de yoğunlaşmaya başladı. Bu çerçevede Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni Ali İhsan Bey ile birlikte AK Parti adına ziyaret etmiş bulunuyorum. İnşallah arzu ediyoruz ki bu seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Tabii ki Sayın Genel Başkan Fatih Erbakan ve arkadaşları bu konuda kendi bünyelerinde değerlendirmelerini yapacaklar ve ondan sonra kararlarını kamuoyuyla paylaşacaklar" dedi.

'EN KISA ZAMANDA CEVAP VERECEĞİZ'

Fatih Erbakan da daveti değerlendireceklerini belirterek, "Önümüzdeki yapılacak olan 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı'nda görmek istediklerini ifade ettiler. Bizler de inşallah yetkili kurumlarda bu teklifi, daveti değerlendireceğiz, istişare edeceğiz ve kendilerine en kısa zamanda cevap vereceğiz. İnşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlı adımlar atmak nasip olur; hayırlı sonuçlara vesile olur" ifadelerini kullandı.