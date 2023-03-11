AK Parti'den, Yeniden Refah Partisi'ne 'Cumhur İttifakı' daveti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Erbakan, yaklaşan seçimler dolayısıyla fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı'nda görmek istediklerini ifade ettiler" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı makamında ziyaret etti.

'SEÇİMLERDE BİRLİKTE YOL YÜRÜYELİM'

Yeniden Refah Partisi'ni Cumhur İttifakı'na davet ettiklerini belirten Binali Yıldırım, "Bildiğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız seçim tarihini anayasaya dayanarak ilan etti ve Resmi Gazete'de yayımlandı. 14 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi yapılacak. Bundan sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da gerekli takvimi kamuoyuyla paylaşmış olacak. Seçimin milletimize, ülkemize, insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Seçim takvimi de netleştikçe ve günler de ilerledikçe partiler arasında görüşme trafiği de yoğunlaşmaya başladı. Bu çerçevede Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni Ali İhsan Bey ile birlikte AK Parti adına ziyaret etmiş bulunuyorum. İnşallah arzu ediyoruz ki bu seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Tabii ki Sayın Genel Başkan Fatih Erbakan ve arkadaşları bu konuda kendi bünyelerinde değerlendirmelerini yapacaklar ve ondan sonra kararlarını kamuoyuyla paylaşacaklar" dedi.

'EN KISA ZAMANDA CEVAP VERECEĞİZ'

Fatih Erbakan da daveti değerlendireceklerini belirterek, "Önümüzdeki yapılacak olan 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı'nda görmek istediklerini ifade ettiler. Bizler de inşallah yetkili kurumlarda bu teklifi, daveti değerlendireceğiz, istişare edeceğiz ve kendilerine en kısa zamanda cevap vereceğiz. İnşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlı adımlar atmak nasip olur; hayırlı sonuçlara vesile olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

# ak parti # binali yıldırım # Yeniden Refah Partisi

Benzer Videolar

Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'ni topa tuttu Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'ni topa tuttu
"AYM Başkanı HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı olabilir" "AYM Başkanı HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı olabilir"
Gazi ve şehit ailelerinden AYM’ye tepki Gazi ve şehit ailelerinden AYM’ye tepki
Soylu'dan son durum açıklaması Soylu'dan son durum açıklaması
Akşener'in dönüşünü kim planladı? Akşener'in dönüşünü kim planladı?
HDP, İyi Parti, CHP üçgeninde neler oluyor? HDP, İyi Parti, CHP üçgeninde neler oluyor?
Obama'nın sosyal medya ekibi Türkiye'de Obama'nın sosyal medya ekibi Türkiye'de
"Sen benden evlat çaldın HDP" "Sen benden evlat çaldın HDP"
"Ağzına emperyalizmi alamayan siyasetçiden korkun" "Ağzına emperyalizmi alamayan siyasetçiden korkun"
Ankara'daki gizli karargâhta neler tezgâhlanıyor? Ankara'daki gizli karargâhta neler tezgâhlanıyor?
"Kanun teklifi ile planlı üretimin altını çiziyoruz" "Kanun teklifi ile planlı üretimin altını çiziyoruz"
İran Dışişleri Bakanı'nın Suriye'deki masasında hangi başlıklar olacak? İran Dışişleri Bakanı'nın Suriye'deki masasında hangi başlıklar olacak?
Çok Okunanlar
1 İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...
2 CANLI MAÇ İZLE | Bayburt Özel İdarespor - Şanlıurfaspor canlı izle
3 Altın fiyatları bugün ne kadar? (11 MART 2023)
4 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...
5 27 bin TL promosyon hesaplara yatacak