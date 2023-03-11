Gazi ve şehit ailelerinden AYM’ye tepki

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin hazine yardımına geçici bloke kararını kaldırdı. Karara, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ile gaziler ve şehit ailelerinden de tepki geldi:

- Bu karara imza atan üyeler, bu imzayı atarken vatan, bayrak, millet ve devlet için şehit olan yiğitler aklınıza gelmedi mi? Bu kararınız, en hafif tabirle şehitlerimize ve gazilerimize ihanettir. Binlerce şehidimizin katili PKK'ya devlet yardımı aktararak, bölücü terör örgütünü finanse etmektir.



Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, kararı veren AYM üyelerini istifaya çağırdı. Gazi Lokman Aylar, Cumhurbaşkanı ve diğer siyasi partilere seslendi:

- Birilerinden aldıkları talimatla bu kararı verenler, derhal istifa etmeli, üstündeki yargıç kisvesini atmalıdır. Bizler Sayın Cumhurbaşkanına çağrı yapıyoruz. Lütfen buna engel olsunlar. Terörle pazarlık yapıp seçim kazanmayı hesap eden hiç kimseye hakkımızı helal etmiyoruz. Bunlara sahip çıkanlar 14 Mayıs’ta sandığa gömülecekler. Kapatılmasını engelleyen herkese bedduamız var.

Başka bir tepki de Van Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Ahmet Baki’den geldi. Baki, “Devletin, milletin paralarının bunlara akıtılması bunları yeniden cesaretlendiriyor. HDP’nin kesinlikle kapatılması lazım” dedi.



Gaziantep Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneği Başkanı Hasan Basri Yılmaz ise HDP’ye verilen hazine yardımının doğrudan dağa gittiğini söyledi:

- HDP denen illet bizim paralarımızla seçilecekse bu insanlar neden şehit oldu? Ben Bingöl'de neden gazi oldum? Bizim içimiz bu kararla kan ağlıyor. Şehit aileleri ve gazilerin sokağa çıkması yakındır. Türkiye Cumhuriyetini bölmek isteyen insanlar Türkiye Cumhuriyeti'nden para alıyor. Bu para direkt dağa gidiyor. Devlet pazarlık yapmaz devletin bekası için pazarlık olmaz. Meclis’ten daha sert kanunlar çıkartsınlar ki bunlar bir daha siyaset yapamasın. Parti kapatmak yetmez siyasi yasak da getirilsin.

İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Zeki Dilmen de AYM kararını doğru bulmadıklarını söyledi. HDP’lilerin Meclis’e girmesini istemediklerini söyleyen Dilmen, hazine yardımına el konulup HDP’nin kapatılması için bir an önce karar verilmesini beklediklerini kaydetti. “HDP ile seçim pazarlığı yapan İyi Parti, Saadet Partisi, Ali Babacan ve Davutoğlu'nu tanıyamamışız. Onlara da yazıklar olsun” dedi.