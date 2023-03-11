Vatan Partisi’nden BOTAŞ tepkisi: “Enerji güvenliğine tehdittir"

Vatan Partisi’nden Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi ile ilgili yapılacak düzenlemelere tepki geldi.



7 Mart’ta Meclis’e sunulan teklifle BOTAŞ, yeniden yapılandırılacak, faaliyetleri ayrıştırılacak ve özelleştirilecek. Vatan Partisi Merkez İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık, konuyla ilgili açıklamasında bu düzenlemelerin Cumhurbaşkanı kararına bırakılmaması gerektiğini kaydetti.



Karanlık, enerjide ihtiyacın kamulaştırma olduğunu söyledi. Bu düzenlemelerin sendikal örgütlülüğe darbe olacağını belirtti.



Hüseyin Karanlık, TÜPRAŞ örneğini de verdi. Başta Türk-İş olmak üzere sendikalara da çağrı yaptı.



