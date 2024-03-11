Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in çok konuşulacak görüntüleri ortaya çıktı!

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para sayarken görüntüleri ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in çok konuşulacak görüntüleri ortaya çıktı!
Editör: Uğur Çam

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste para sayarken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürüldü.

Türkiye'nin gündemine düşen görüntüler sonrası, Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'in seçildiği kurultayda delegelere para verdiği gündem olmuştu. Fatih Keleş'in görüntülerin, delegelere para verilmesiyle ilgili olduğu belirtildi. Konuyla ilgili İBB'den ve Ekrem İmamoğlu'ndan bir açıklama henüz gelmedi. 

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# ekrem imamoğlu # ibb
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