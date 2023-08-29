Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek! Kritik görüşmenin saati açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya gelecek. Görüşmenin detaylarıyla ilgili İletişim Başkanlığından açıklama geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önemli bir görüşme gerçekleştirecek.
İki liderin görüşmesine ilişkin detayları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı duyurdu.
Buna göre, görüşme Devlet Bahçeli'nin konutunda yapılacak. Erdoğan - Bahçeli buluşması saat 14.00'te gerçekleşecek.