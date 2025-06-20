Erdoğan, Paşinyan’ı Dolmabahçe’de kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi törenle karşıladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Erdoğan, Paşinyan’ı Dolmabahçe’de kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye çalışma ziyareti kapsamında gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi törenle karşıladı. İki liderin tokalaşmasının ardından ülkelerin heyet üyeleri karşılıklı olarak takdim edildi.

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Paşinyan, baş başa görüşmeye geçti. Kabulde, Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan adına ise Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan yer aldı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

Erdoğan ile Paşinyan arasında gerçekleşen bu görüşme, Türkiye ile Ermenistan arasında son dönemde ivme kazanan normalleşme süreci kapsamında kritik önem taşıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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