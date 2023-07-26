Erdoğan ve Putin ne zaman görüşecek? Kremlin'den o görüşmeyle ilgili açıklama!

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olası Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, “Ziyaret planı var ancak henüz belirli tarih ve süre üzerinde anlaşmadık." dedi.

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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında Türkiye’de yapılacak görüşme için henüz bir tarih belirlenmediğini açıkladı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, "Hem Türk hem de Rus tarafının Putin'in Türkiye ziyareti için planları olduğunu doğrulayabilirim ancak henüz tarih ve süre üzerinde anlaşmadık." dedi.

Gazetecilerin iki lider arasındaki temaslarda tahıl anlaşması konusunun gündemde olup olmayacağını sorması üzerine Uşakov, gerek telefonla gerek yüz yüze görüşmede her iki liderin bu hususu ele alacak olmasının "doğal" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tahıl Koridoru Anlaşması açıklaması! Konuyu Putin ile görüşeceklerini belirttiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tahıl Koridoru Anlaşması açıklaması! Konuyu Putin ile görüşeceklerini belirttiGündem
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