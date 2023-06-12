Erdoğan'a KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından resmi tören

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

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Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen resmi karşılamada Erdoğan ve Tatar'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Daha sonra Erdoğan ve Tatar, heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Törenden sonra baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Tatar, heyetler arası çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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