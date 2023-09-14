Erdoğan'dan CHP'li Tanrıkulu'na tepki

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan sözleri nedeniyle CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na sert tepki gösterdi.

ERDOĞAN'DAN CHP'Lİ TANRIKULU'NA TEPKİ

Tanrıkulu için "Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi." ifadelerini kullandı. Kaymakamlık Kursu Kura töreninde konuşan Erdoğan, düzensiz göç ve yabancı düşmanlığına ilişkin de mesajlar verdi.