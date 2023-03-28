Erdoğan'dan Erbakan'a kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisinin Balgat'taki Genel Merkezi binasına gelişinde Fatih Erbakan tarafından karşılandı.

Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve parti yetkililerinin eşlik ettiği Erdoğan, parti genel merkezine girişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Erdoğan ve Erbakan'ın basına kapalı görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Erbakan, görüşmenin ardından Erdoğan'a makam aracına kadar eşlik etti.